台南消防機器人提升安全成效佳 將再購7台投入救災

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（中央社記者楊思瑞台南7日電）台南市政府去年首度引進消防機器人投入救災，協助提升消防人員安全及救災效能；考量現代災害類型日益複雜，市府自籌經費並爭取中央補助，預計今年再採購7台投入救災。

台南市政府消防局今天在市政會議進行專案報告指出，消防機器人在災害應用範圍廣泛，包括替代消防人員進入倒塌建築物火場內部進行射水、針對輕量型鋼結構建築物或鐵皮工廠災害現場細水霧降溫功能、在公共危險物品場所災害現場發揮泡沫滅火功能、在火災初期建築物通風排煙功能等。

消防局表示，現代災害類型日益複雜，如致災範圍大且救災危險性極高的石化工廠災害、煙囪效應帶來濃煙與高溫的隧道火災、燃燒產生有毒與腐蝕性氣體或電池持續復燃及觸電風險的電動車與儲能系統災害、各地常見鐵皮屋災害等，用機器人取代真人進入火場，更能確保消防人員安全。

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台南市長黃偉哲在聽取專案報告後表示，所謂「工欲善其事，必先利其器」，消人員救災工作危險，添購消防機器人不僅保障救災人員安全，更可提升救災效能，消防局針對水面救災方面也應評估增加無人艇等設備。

台南市消防局提供資料指出，台南市去年首度引進消防機器人投入救災，搭配原有無人機及移動式遙控砲塔等設備，提升消防人員救災安全，發揮救災效能與效率，今年預計再編列預算採購3台國產救災機器人，並已爭取到內政部消防署經費挹注，另再採購4台，進一步保障救災安全。（編輯：陳仁華）1130507