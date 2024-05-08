台南首批鳳梨1.25噸銷紐西蘭 黃偉哲視察確保品質

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（中央社記者楊思瑞台南8日電）台灣與紐西蘭在4月簽署「台灣蔬果輸紐輸出計畫」，台灣鳳梨可輸往紐西蘭，台南首批外銷紐西蘭鳳梨1.25公噸，將於明天啟運，市長黃偉哲今天前往包裝場視察，確保品質。

黃偉哲接受媒體聯訪表示，為建立台南農產品在國際市場良好口碑，市府高度重視外銷品質，這批優質台南鳳梨經過嚴格篩選及檢驗程序，盼能確保品質送到紐西蘭消費者手上，此次外銷紐西蘭鳳梨約1.25公噸，將於明天以空運方式輸往紐西蘭。

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黃偉哲指出，包括造訪台南的外國賓客及參觀今年東京食品展民眾，都對台南鳳梨讚不絕口，市府對鳳梨外銷紐西蘭深具信心，希望獲得紐西蘭消費者熱烈迴響，果農們提供優質鳳梨，搭配國際標準包裝、標示、運輸流程，未來將專攻紐西蘭中高價位市場，為農民創造更多出口機會。

台南市政府農業局長李建裕表示，黃偉哲積極推動鳳梨成功出口紐西蘭，不僅為台南農產品開拓新國際市場，也代表優質台南農產品在國際市場得到廣泛認可，更展現農民追求品質與國際認證堅定決心，市府將持續推動農產品國際化，期待在國際舞台上不斷發光發熱。（編輯：陳仁華）1130508