美籍作家余杰指成大2系學風大不同 校方不介入

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（中央社記者張榮祥台南9日電）美籍作家余杰原訂5月16日受邀前往成功大學中文系演講未果，仍暫訂29日到成大台灣文學系演講，余杰連日來透過臉書質疑2系學風大不同；成大表示，只要行政沒問題，校方不會介入。

余杰在臉書（Facebook）發文指出，他原打算到成大中文系演講「流亡與自由：一部流亡的文化史」，題目不涉及台灣政治，卻被數名教授投票否決，肇因於他是敏感人物，講的是敏感內容，民主化30多年的台灣，居然出現剝奪學術自由的怪事，讓人嘆為觀止。

余杰今天透過臉書私訊回答中央社記者，他仍暫訂5月29日前往成大台文系演講，這是由成大台灣語文測驗中心等單位主辦。他被成大中文系教授拒絕後，台文系又邀他演講，同一所學校，學術自由天壤之別。

成大則指出，成大中文系退休副教授吳文璋在退休前授課，曾邀余杰到課堂上演講，如今吳文璋退休，再度邀請余杰5月16日到中文系演講，依中文系規定，校外人士必須提出借用空間申請。

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成大表示，吳文璋5月2日提出申請，中文系6日投票決定不出借教室。在台文系方面，尚未接獲校外人士提出借用空間申請，但也無從得知台文系是否有老師邀請余杰到課堂上演講。無論哪個系所，只要行政沒問題，校方不會介入。

余杰是美籍作家、歷史學者，5月3日抵達台灣，將停留2個月，今天上午已在淡江大學演講，之後預定在東海大學、文藻外語大學、中正大學、獨立書店、社團及研究機構演講。（編輯：黃世雅）1130509