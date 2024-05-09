無人機空拍影片吸睛 成功鎮香蕉園流標多次順利法拍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣9日電）法務部行政執行署花蓮分署執行台東成功鎮玉港段香蕉園拍賣，因流標多次，這此拍賣首次以無人機空拍後製成影片，總算吸引投標人競標，最終以高於底價約20萬元成功拍定。

行政執行署花蓮分署指出，這件香蕉園土地，因曾姓地主累欠約新台幣121萬餘元稅款未繳，經地方法院多次拍賣流標，花蓮分署接手拍賣，同樣流標2次。

行政執行署花蓮分署試辦「運用無人機空拍行政執行機關法拍不動產計畫」，由執行人員考取無人機專業基本級操作證執照，從去年起拍攝花東兩縣不動產土地等合適標的以空拍方式呈現，後製成精美影片，上傳YouTube頻道。

行政執行署花蓮分署執行官賴怡君說，香蕉園空拍影片成功吸引逾5000人次觀看，其他拍賣標的空拍影片累積觀看人數超過2萬多次，5月聯合拍賣會成功吸引2名投標人注意，依影片內容標示路徑，到現場查看後，決定進場投標。

賴怡君說，台東成功鎮玉港段香蕉園土地拍賣結果，以260萬餘元拍定，高於底價約20萬元，是花蓮分署首件由執行人員以無人機空拍不動產、順利拍定的法拍案件。

行政執行署花蓮分署指出，無人機空拍法拍不動產計畫，讓民眾可隨時上網觀看，輕鬆掌握不動產現況及周邊環境，提高法拍物件透明度及能見度。（編輯：陳仁華）1130509