台3線栗林國小段照相桿降速限 警籲慢行護學童

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（中央社記者管瑞平苗栗縣10日電）苗栗縣警察局今天表示，考量校園周邊學童通行安全，台3線137.2公里、大湖鄉栗林國小旁的測速照相桿，執法速限已由60公里調降為50公里，提醒駕駛人行車遵守規定。

縣警局交通隊指出，栗林國小位於省道台3線旁，經校方邀集交通部公路局中區養護工程分局、苗栗縣政府工務處及縣警局辦理會勘，評估考量學童上、下學周邊通行安全，公路局公告將台3線136.8至137.6公里間路段行車速限自113年3月1日起，由60公里/小時調降為50公里/小時。

交通隊表示，栗林國小前路段本就設有測速照相桿，警方已配合公告執法。

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此外，竹南鎮公義路1557號前、三灣鄉台3線101.2公里處及三義鄉140線19.9公里處等路段，速限均為60公里，3處的測速執法設備也於3月起開始執行，警方再次提醒用路人，務必遵照速限行駛，以確保行車安全。

警察局長陳世煌表示，執法目的並非開罰，而是為了維護用路人安全，為保護學童、加強校園周邊交通安全，呼籲駕駛人行經學校附近路段務必遵守行車速限，減速慢行，讓學童開心上學、平安回家。（編輯：方沛清）1130510