本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
桃園停電機率高原因一篇看懂 饋線跳脫其實是保護機制
首頁 / 地方

台3線栗林國小段照相桿降速限 警籲慢行護學童

2024/5/10 13:13（5/10 13:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
苗栗縣警察局10日表示，考量校園周邊學童通行安全，台3線137.2公里、大湖鄉栗林國小旁的測速照相桿，執法速限已由60公里調降為50公里。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 113年5月10日
苗栗縣警察局10日表示，考量校園周邊學童通行安全，台3線137.2公里、大湖鄉栗林國小旁的測速照相桿，執法速限已由60公里調降為50公里。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 113年5月10日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣10日電）苗栗縣警察局今天表示，考量校園周邊學童通行安全，台3線137.2公里、大湖鄉栗林國小旁的測速照相桿，執法速限已由60公里調降為50公里，提醒駕駛人行車遵守規定。

縣警局交通隊指出，栗林國小位於省道台3線旁，經校方邀集交通部公路局中區養護工程分局、苗栗縣政府工務處及縣警局辦理會勘，評估考量學童上、下學周邊通行安全，公路局公告將台3線136.8至137.6公里間路段行車速限自113年3月1日起，由60公里/小時調降為50公里/小時。

交通隊表示，栗林國小前路段本就設有測速照相桿，警方已配合公告執法。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

此外，竹南鎮公義路1557號前、三灣鄉台3線101.2公里處及三義鄉140線19.9公里處等路段，速限均為60公里，3處的測速執法設備也於3月起開始執行，警方再次提醒用路人，務必遵照速限行駛，以確保行車安全。

警察局長陳世煌表示，執法目的並非開罰，而是為了維護用路人安全，為保護學童、加強校園周邊交通安全，呼籲駕駛人行經學校附近路段務必遵守行車速限，減速慢行，讓學童開心上學、平安回家。（編輯：方沛清）1130510

#縣警局交通隊
#陳世煌
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.82
更多編輯台推薦新聞：