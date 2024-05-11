王美惠捐選舉保證金 助家扶兒少求學茁壯

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（中央社記者姜宜菁嘉義市11日電）民進黨立委王美惠今天捐出立委選舉保證金20萬元給嘉義家扶中心，做為嘉義地區弱勢學子的助學金，幫助家扶兒少求學茁壯，也為家扶暑假助學工程拋磚引玉。

王美惠今天捐出立委選舉保證金新台幣20萬元給嘉義家扶中心，並與現場的扶助家庭、社區的媽媽和小朋友一起唱歌帶動唱、切蛋糕慶祝母親節，實際行動關懷。

適逢明天母親節，家扶中心送上康乃馨花束給王美惠，讓她感動流淚。她希望號召更多人能給予家扶的孩子溫暖與關心，成為弱勢學子求學路上的貴人，讓他們不孤單。

王美惠表示，她在高中時，因父親生意失敗、母親疾病，因而休學去工作，賺錢養家，因此對於清寒學子的處境，最能感同身受。

王美惠感謝家扶中心長期對弱勢學子的關懷，在成長過程中，提供了經濟與就學的協助，讓孩子們能在健全環境中學習。

嘉義家扶中心指出，王美惠民國109年曾將市議員選舉補助款捐助嘉義家扶助學工程，去年捐贈自己的普發金6000元作為家扶兒童保護基金。同時參與家扶中心的扶幼工作，跟扶助家庭寒暄問暖、加油打氣。（編輯：黃世雅）1130511