龍舟賽得標廠商遭疑有特殊交情 竹市府：依規評選

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（中央社記者魯鋼駿新竹市13日電）新竹市端午節龍舟競賽下個月舉行，有市議員質疑，此次活動又是里奧整合行銷公司得標，疑與市府高層有特殊交情，才輕鬆取得標案。市府表示，皆依規評選，尊重評選委員判斷。

民進黨新竹市議員楊玲宜向中央社記者表示，在新竹市長高虹安執政下，不僅任用的部分局處長或是聘用工策會的委員、區公所調解委員具有建商背景，就連竹塹米粉貢丸特產節也淪為「不動產節」，甚至市府活動標案的得標廠商「里奧整合行銷」，也與當岱建築、豪城不動產等公司脫離不了關係。

楊玲宜指出，去年前文化局長錢康明驚爆高虹安男性友人李忠庭介入萬聖節活動標案，當時得標廠商正是里奧整合行銷，如今里奧公司再度拿下新台幣343萬元的端午龍舟活動標案，高虹安無論在用人或管理市政上，都未能避嫌，爭議不斷。

無黨籍新竹市議員劉崇顯向中央社記者說，據公開資訊，里奧在過去幾年沒有標到新竹市府的案子，在高虹安上任後，卻拿到2023竹塹媽祖文化祭及萬聖節活動標案，如今又得標新竹市端午節龍舟競賽活動委託服務案，質疑是廠商與市府高層有特殊交情，才輕鬆取得市府標案。

新竹市政府透過文字向中央社記者表示，今年端午節龍舟賽採購案由城市行銷處於今年3月上網公告，上月9日開標，只要是符合資格的廠商皆可投標。

市府指出，2家投標廠商均符合資格，上月12日進行評選作業，評選委員會依規定評選優勝廠商，評選過程皆依政府採購法及相關法規進行，市府尊重評選委員專業判斷，也盼今年端午節龍舟賽順利。（編輯：李錫璋）1130513