阿勃勒金黃色花串盛開 嘉縣文觀局推薦賞花點

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（中央社記者蔡智明嘉義縣15日電）嘉縣文觀局今天公開2處最美黃金雨賞花點，推薦朴子溪自行車道與大林車站站長宿舍，可沐浴在滿滿的阿勃勒花串中，邀大家來一趟愜意的賞花之旅，再順遊田園咖啡、文青老屋。

初夏時節，一串串金黃色的阿勃勒花串，隨著輕風飄逸，滿樹金黃色的美麗花景引人駐足欣賞；嘉縣文化觀光局今天告訴中央社記者，現在出發到朴子溪自行車道及大林車站的站長宿舍就能欣賞到「金黃美景」。

文觀局說，朴子溪自行車道上約3K處是最佳的阿勃勒賞花點，遊客可從蒜頭糖廠租腳踏車，騎上全台長度將近台北101大樓高度的「六家佃長壽橋」，沿途欣賞朴子溪自行車道田園風光、吹著微風，非常愜意舒適，是大人小孩踏青郊遊首選。

另一賞花點是大林車站的站長宿舍，日式木造老屋襯著金黃搖曳的阿勃勒，充滿濃濃日本鄉村風，不論是日景或是夜景，都各有風情。

享受初夏的黃金雨浪漫外，也要有文青咖啡作伴，文觀局推薦距離朴子溪自行車道不遠的「春葵書咖啡」及「穩咖啡」。「春葵書咖啡」由屋齡超過90歲的「成豐碾米廠」改建，在這裡可以翻翻藏書、聽音樂、喝手沖咖啡，自在地盤坐塌塌米，享受充滿人文氣息的美好空間。

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「穩咖啡」是一間坐落鄉村間的小型田園咖啡館，紅磚牆、青草地及滿滿多肉植栽，配上一杯咖啡跟巴斯克蛋糕，就能讓人放空一整個下午。

文觀局表示，可輕鬆搭乘火車到大林站，距離賞花點只需2分鐘路程，不只能順道品嘗火車站前的超人氣臭豆腐，走進「泰成中藥文物館」探訪超過一甲子的珍貴中藥文物，還有懷舊控最愛的「萬國戲院」，近距離欣賞古董放映機、手繪電影海報，彷彿走入時光隧道。（編輯：郭諭儒）1130515