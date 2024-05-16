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「那年我們一起聽的歌」啟動 17日前進綠島開唱

2024/5/16 13:59
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（中央社記者盧太城台東縣16日電）台東縣政府策畫的「那年，我們一起聽的歌」即將啟動，首場17日晚前進綠島鄉，將有王中平等4名擁有多首經典名曲的實力唱將，創造一場難忘的老歌演唱會。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，台東縣政府自107年開始辦理老歌演唱會，有走遍山、海、縱谷線的「憶曲來台東」，以及在日式宿舍建築群打造出的「那年，我們一起聽的歌」，2大品牌深得樂齡朋友喜愛。

為將老歌系列活動更完整呈現，今年特地將2大品牌合併擴大辦理，讓1+1大於2的效益放大，規劃風靡台東市樂齡族群的老歌系列活動，前進綠島及蘭嶼讓活動版圖擴及離島民眾。

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台東縣長饒慶鈴表示，台東一直致力於文化藝術的推廣，深耕厚植在地藝文軟實力，全力提倡藝術下鄉，讓藝文活動散播在每個角落，每個年齡層都能接觸到不同的藝術，為擴大文化活動覆蓋範圍持續努力。老歌演唱會不僅是一場音樂盛宴，更是一次與過去共鳴的機會，讓人們聚在一起，共同感受美好的回憶。

台東縣政府文化處表示，17日晚上在綠島首場的活動主題為–暢銷．金曲，並與2024綠島海上長泳選手之夜結合，邀請到創作鬼才鄭進一、于櫻櫻、金曲歌王施文彬以及國台語雙聲帶歌手王中平等4名歌手跨海演出，將呈現一系列令人難忘的經典曲目，歌手以獨特的音樂風格和動人歌聲，帶民眾穿越時光，回到那些溫暖的回憶中。（編輯：龍柏安）1130516

#台東縣
#台東縣政府文化處
#王中平
饒慶鈴
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