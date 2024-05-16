指印尼看護水杯加漂白水 雇主不堪空窗期無奈和解

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（中央社記者鄭維真彰化16日電）國民黨彰縣議員曹嘉豪今天在議會質詢指出，1名印尼籍看護工疑不滿雇主母親，將漂白水加入她的水杯，事後雇主要解約卻因無法承受長時間訴訟及照顧空窗期，無奈與看護工和解。

涂姓雇主接受中央社電訪時說，父親車禍臥床，去年聘請印尼籍看護工照顧，期間因鼻胃管灌食問題，看護工與他們觀念不同，可能因而導致看護工心生不滿；上月監視器拍下看護工將漂白水加至母親水杯內，母親喝一口察覺有異立即吐掉。

曹嘉豪表示，這名看護工行為已嚴重危害人身安全，但依規定雇主要重新申請外籍看護，須待原外籍看護離境或有人承接，才能繼續找尋下一任看護，中間空窗期不知道要多久。

曹嘉豪說，若提告這名外籍看護，雇主須來回跑法院，等待判決期間可能長達數月，但家庭照顧者通常已面臨照顧、工作、經濟等多重壓力而喘不過氣。

涂姓雇主為提早申請新的外籍看護，選擇與外籍看護和解，讓對方早日出境，再重新找看護。

彰化縣衛生局透過文字稿表示，對外籍看護工有需求的家庭提出申請長照評估，提出1週內專員可完成評估並核定服務；取得資格後，若要緊急使用機構喘息，可隨到隨辦。（編輯：陳仁華）1130516