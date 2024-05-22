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因應物價上漲 彰化幸福餐券國中小各調高5元

2024/5/22 10:29（5/22 11:01 更新）
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因應物價上漲，彰化縣政府調高寒暑假發放給經濟弱勢學生的幸福餐券金額，國小從每餐新台幣55元調高到60元，國中從60元調高到65元，學生持數位學生證即可至與縣府合作的便利商店或超市領取。（彰化縣政府提供）中央社記者吳哲豪傳真 113年5月22日
因應物價上漲，彰化縣政府調高寒暑假發放給經濟弱勢學生的幸福餐券金額，國小從每餐新台幣55元調高到60元，國中從60元調高到65元，學生持數位學生證即可至與縣府合作的便利商店或超市領取。（彰化縣政府提供）中央社記者吳哲豪傳真 113年5月22日
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（中央社記者吳哲豪彰化22日電）彰化縣政府今天指出，因應物價上漲，調高寒暑假發放給經濟弱勢學生的幸福餐券金額，國小從每餐55元調高到60元，國中從60元調高到65元，學生持數位學生證即可領取。

彰化縣教育處今天發布新聞稿表示，為照顧經濟弱勢學生，縣府推動免費營養午餐，在寒暑假期間則以發放「幸福餐券」方式，讓學生也能享用免費午餐，但考量到近期物價上漲，決定調高幸福餐券每餐費用。

教育處說明，從今年暑假開始，國小每餐從新台幣55元調高到60元，國中每餐60元調高到65元，學生只要持彰縣數位學生證，即可至與縣府合作的便利商店或超市領取。

教育處指出，包括統一超商、全家便利商店及台灣楓康超市等通路都能領取餐點，而合作超商也加碼，學生使用60元至65元的幸福餐券，可兌換67至75元的優惠套餐或便當。

教育處說明，縣府與一卡通電子票證合作，推動數位化幸福餐券，初估全縣約有1萬2000名學生受惠。（編輯：郭諭儒）1130522

#彰化縣
#彰化縣政府
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