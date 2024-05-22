協助彰化女性重返職場 5/28辦說明會

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（中央社記者鄭維真彰化22日電）彰化縣政府田中區婦女中心針對有意重返職場女性民調，統計她們遇到的前2大問題為覺得專業不夠、家庭支援系統不足，中心將開設工作坊協助女性重回職場，28日舉辦說明會。

彰化縣政府田中區婦女中心指出，4月透過線上問卷，蒐集縣內88名有意重返職場女性意見，她們離開上一份工作原因，前3名依序為「預備生育、懷孕、照顧幼兒」、「公司變故，非自願離職」、「生涯規劃，自行離職」。

這88人想重回職場的5大動機，分別為想要經濟獨立、做有意義的事、展現專業自我成長與實現、未來退休規畫、擴大人際圈與離開同溫層。

若要重回職場，她們認為碰到的問題是覺得專業不夠、家庭支援系統不足、找工作的方向不清楚以及自信不足。她們最需要的資源及協助是得知友善企業在哪裡、進一步了解彈性工作的政策法規、提升自信、進一步了解政府的職業訓練課程。

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田中區婦女中心表示，調整職涯發展方向並加強求職技能，才是順利重返職場秘訣，中心規劃「小步快走—女性重回職場協助工作坊」，將在6、7月開設6堂課程，透過職涯諮詢師及諮商心理師等一對一輔導，經驗分享、作業任務等，重新檢視自我人格特質，提高自信。

課程對象為設籍在彰化縣的全職媽媽、二度就業婦女，且一年內有重回職場需求，說明會將於28日上午9時30分至11時30分在田中婦女中心舉行。（編輯：黃世雅）1130522