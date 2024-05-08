壯世代重返職場 中彰投分署：20人變身專業領域業師

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（中央社記者郝雪卿台中8日電）為鼓勵55歲以上的壯世代重返職場，勞動部勞動力發展署中彰投分署今天表示，輔導民間團體申請多元培力就業計畫，透過職務再造，讓20名壯世代轉身成為專業領域業師。

高齡化及少子化時代到來，勞動力發展署中彰投分署發布新聞稿指出，擔心未來勞動力供給有隱憂，為鼓勵55歲以上壯世代重返職場，透過多重管道引領壯世代尋找個人新職涯，結合民間團體助攻，則是重要管道之一。

中彰投分署表示，輔導童庭基金會申請多元培力就業計畫補助推動「SHARE課程孵化器計畫」，透過「職務再造」、「彈性工時」與「線上課程」創意發想、人才培育與實踐，讓20名壯世代轉身成為專業領域的業師，「學而不休」打造嶄新個人舞台。

暱稱「丫惠」的黃美惠就是受惠於這個計畫所培育出來的講師，從外表看不出已55歲的黃美惠，穿著俏皮的吊帶褲、卡通襪子，穿梭在長輩間活靈活現地用台語講述繪本故事。

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工業工程出身的「丫惠」老師，善於管理的頭腦卻有一顆柔軟的心，她婚後專心在家照料3個孩子，本來只是用繪本說故事給孩子聽，沒想到透過童庭基金會Share課程講師培訓計畫，將讀繪本進化成一門專業，讓她變身成為熟齡長輩講故事的專業講師。

中彰投分署指出，今年挹注資源與91家民間團體合作，為弱勢民眾創造在地就業機會，民國114年「多元就業開發方案」即起至7月15日截止收案，方案詳情可上中彰投分署網站查詢。（編輯：陳仁華）1130508