受監護處分人脫逃 謝國樑：醫院通報緩慢將懲處
2024/5/23 14:26
（中央社記者王朝鈺基隆23日電）受監護處分男子19日上午從基隆某醫院脫逃昨天落網，但基隆警方19日下午2時30分才獲報，市長謝國樑今天說，對醫院通報速度緩慢感到抱歉，已交代衛生局查清楚，週末公布懲處。
對於外界質疑警方辦案訊息未能即時、透明，謝國樑受訪表示，會持續與警方一同努力，檢討辦案細節及流程，事件發生後，基隆市警察局努力想盡快抓到嫌犯，希望警局未來能在兼顧辦案需求下，更迅速、透明向社會大眾說明案情。
基隆市議會議長童子瑋日前表示，長期以來，基隆市的公共監視器故障率居高不下，影響警政業務推動，建議警局應成立「監控中心」統籌相關事宜。
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對此，謝國樑說，基隆市警察局的監視器已經超過10年沒有更換，在他上任前，警局有5年更換計畫，但受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，第1批監視器直到去年4月才開始推動，他上任後也感到無奈。
謝國樑表示，市府因而提出鄰里監視器補助計畫，提供補助新台幣3500元，目前每個里都已申請超過20支、30支的監視器補助，但申請者需要負擔網路和電費，市府一方面等待警方冗長的建置監視器計畫，另一方面，推動補助民間設置監視器。（編輯：方沛清）1130523
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