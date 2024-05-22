受監護處分人落網 逃亡無邏輯行蹤難掌握

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（中央社記者王朝鈺、楊侃儒基隆22日電）受監護處分人39歲簡姓男子自基隆某醫院脫逃，今天晚間在新莊落網，警方追查時，發現簡男逃亡期間常走在巷弄或騎樓，增加調閱監視器難度，且移動無邏輯或目的性，行蹤難以掌握。

警方調查，患有思覺失調症的39歲簡姓男子，因殺人未遂判刑確定，執行前施以監護，簡男19日從基隆某醫院脫逃後，當天下午4時在基隆市中正路搭乘首都客運1579路線往台北，隨後在台北捷運南京三民站下車，當天下午5時許現身台北車站。

警方持續調閱監視器畫面，簡男20日上午7時至10時，出現在台北市和平西路，上午10時許至11時許陸續出現在台北市萬華區西門町、龍山寺一帶，上午11時許進入捷運龍山寺站，之後從捷運新埔站出站，步行環河西路離去。

警方查出，簡男從新埔站出站後搭乘公車到新莊區後，先到地藏庵擲筊拜拜，並以假名在新莊、林口四處打零工，工作2天後，今晚7時30分，簡男外出丟垃圾時遭埋伏警力逮捕，2天工錢尚未領到。

警方調閱監視器後，更發現簡男逃亡期間除變裝外，幾乎不太吃東西也不太睡覺，僅偶爾喝飲料解渴，更不會前去免費提供餐點處所領取食物，時常在巷弄間來回行走，或走在騎樓隱蔽處，警方因而必須仰賴店家提供監視器畫面，增加查緝難度。

雖然簡男與萬華和板橋有地緣關係，但警方研判，簡男的移動沒有邏輯或目的性，例如，前往某個地點，不是為了要做某件事，或是要找人，逃亡期間也未與熟人或街友聯繫，被逮時，身上沒有錢也無手機。

基隆警方晚間9時許，將簡男從新莊警分局帶回基隆市警察局第四分局，簡男下車時，面對媒體詢問為何脫逃、是否在醫院受到委屈等，低頭不發一語。

簡男晚間在四分局接受詢問後，會先送至基隆市刑警大隊拘留所，由於簡男涉犯脫逃罪，遭基隆地檢署發布通緝，預計明天上午移送基隆地檢署複訊後，再解送台北地檢署歸案。（編輯：楊昭彥）1130522