112年颱風影響延遲性災害 恆春玉荷包產季提早結束

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（中央社記者黃郁菁屏東縣23日電）恆春玉荷包荔枝產季落在每年4到6月，採收時間搶先全台因而價格好，但今年受到去年小犬颱風延遲性災害影響，收成僅1、2成，許多果園提早清園為來年作準備。

恆春農會告訴中央社記者，去年小犬颱風影響恆春地區荔枝災損情形普遍，收成量僅1、2成，甚至有產銷班員種植1公頃，卻完全無貨可交；本來產季應在5月下旬左右結束，現在許多農民已採收完畢，提早修剪枝條清園，為來年生長作準備。

恆春農會表示，恆春荔枝採收期早於全台，因此產季前期價高，待高雄大樹產區開始採收，價格便會下滑；今年最高價約1公斤新台幣500元，與大樹採收期只差約10天，18日後1公斤行情已掉至200到300元。

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恆春農會指出，以往農業災損申請救助規定是3個月內辦理，小犬颱風影響無法在時間內看出；農民不止面臨風災，也因氣候異常減產，今年有果樹開花但無著果現象，所幸在民意代表協助下農業部通過辦理災損救助。

依屏東縣政府資訊，荔枝主要栽種鄉鎮為恆春鎮、高樹鄉及三地門鄉，其中以恆春鎮栽種面積161.59公頃最大，占屏東荔枝栽種面積約29%，以往玉荷包荔枝常在母親節前後上市。（編輯：陳仁華）1130523