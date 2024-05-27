新北萬金杜鵑攝影展 鄭明坤獲金獎展現朦朧美

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（中央社記者黃旭昇新北27日電）新北市萬金杜鵑攝影展今天起至6月7日於市府大廳展出，金獎得主鄭明坤的作品「暗夜杜鵑」，不同於白天的花團錦簇，在晚間燈光照射下的杜鵑，呈現出夜間的朦朧美。

新北市長侯友宜今天頒獎給16名攝影比賽得獎者，他說，全台灣8成的杜鵑花苗來自新北萬里、金山區，每年產量達600萬株，透過推廣「萬金杜鵑」品牌，包括攝影展及藝術創作、國際交流等，帶動觀光休閒產業及區域經濟效益，讓更多人看見萬金杜鵑。

新聞稿提到，除鄭明坤獲得金獎，獲特別獎的攝影者郭淑儀則拍攝萬里觀光公園的杜鵑庭園造景，畫面中小女孩如同身處愛麗絲夢遊仙境，展現童真與無限好奇心。

另一特別獎得主鄭憶南表示，在布展時，正值苗圃啟動噴灌系統，他捕捉到杜鵑面對水珠的瞬間畫面，象徵迎向風雨的堅韌，藉此向默默付出的花農致敬。

日本以「杜鵑花城」著名的茨城縣笠間市，台灣辦事處副處長坪井勇樹今天也到場觀展。他以中文致詞表示，笠間市每年4月中旬至5月上旬舉辦杜鵑花節，盼望未來交流分享栽種、藝術經驗，能讓國際認識萬金杜鵑。

農業局表示，此次自全台各地拍攝的杜鵑作品，最終經評審團選出16名得獎者，展現杜鵑花的美麗風貌。（編輯：張雅淨）1130527