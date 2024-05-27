金門觀光圈成立 盤整5大資源打造國際品牌

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（中央社記者張已亷金門縣27日電）交通部觀光署今天在金酒公司經武酒窖廣場舉行「金門觀光圈成立大會」；署長周永暉表示，金門是第18個成立的觀光圈，將盤整「食宿遊購行」5項資源，打造國際品牌讓世界看見金門。

依據金門縣政府觀光處新聞稿，周永暉指出，金門擁有豐富且獨特觀光資源，是發展國際觀光最佳旅遊目的地。由觀光署主導成立金門觀光圈，設計創新且具吸引力觀光路線，進行整體行銷宣傳，讓世界旅人看見金門。

周永暉表示，金門觀光圈未來將是金門各觀光資源整合最重要平台，協助產業「風格形塑」及「數位轉型」升級，從提升服務品質及創造觀光亮點角度切入，與金門原有經典景點共同創造新觀光吸引力。

觀光處指出，縣長陳福海在歷次與中央座談會中爭取並表明金門成立觀光圈需求，今年中央挹注新台幣800萬元，透過評選優質廠商，配合疫後觀光發展趨勢，著重綠色、環保、永續觀光及智慧旅遊科技與AI發展，與金門在地觀光產業一起迎接世界各地來訪遊客。

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觀光處表示，經武酒窖在交通部觀光署去年舉辦觀光亮點獎中，獲得最佳人氣獎及10大活動體驗獎，選擇酒窖舉辦成立大會是象徵金門觀光與金門高粱一同邁向世界，另外會場也展示金門高粱酒、高粱調飲、貢糖、麵線等在地熱門伴手禮。

未來觀光署將再邀請知名國內外專家到訪金門，與在地觀光產業交流學習、凝聚各界共識，以金門觀光圈品牌化模式推展，展現金門獨一無二魅力。（編輯：謝雅竹）1130527