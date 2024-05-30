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東港行政中心立體停車場啟用 新轉乘點便捷觀光

2024/5/30 14:53（5/30 15:46 更新）
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屏東縣政府東港行政中心立體停車場30日啟用，停車場旁也設置YouBike公共自行車租賃站供民眾使用。（屏東縣政府提供）中央社記者黃郁菁傳真 113年5月30日
屏東縣政府東港行政中心立體停車場30日啟用，停車場旁也設置YouBike公共自行車租賃站供民眾使用。（屏東縣政府提供）中央社記者黃郁菁傳真 113年5月30日
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（中央社記者黃郁菁屏東縣30日電）屏東縣政府東港行政中心立體停車場今天啟用，除供「機九」機關用地內公務機關、未來王船文化館等建設所需停車空間外，可望成為鎮上主要停車轉乘點，便捷觀光。

屏東縣政府交通旅遊處今天發布新聞稿指出，因應東港都市計畫「機九」機關用地內，包含東港鎮公所、東港聯合辦公大樓、東港轉運站等，及興建中的社會福利綜合館及王船文化館等建設所衍生停車需求，縣府向交通部公路局爭取補助並配合地方自籌後，在東港鎮新義路興建東港行政中心立體停車場。

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交旅處表示，結合停車場旁「東港轉運站」，民眾可停車轉乘公車至東琉線船運服務中心，以及將完工的鹽琉線船運服務中心；在屏東黑鮪魚文化觀光季期間，可停車轉乘公車，紓緩華僑市場周遭觀光客停車需求；停車場旁也設置YouBike公共自行車租賃站供民眾使用。

東港行政中心立體停車場提供267格汽車停車位（含婦幼、身障停車位各6格及電動停車位28格），採每小時新台幣20元計時收費；考量未來電動車使用趨勢，場內將設置28座電動汽車充電設施。（編輯：陳仁華）1130530

#東港
#王船文化館
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