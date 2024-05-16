台南善化、新營前瞻立體停車場 將投入近10億元

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（中央社記者張榮祥台南16日電）台南市府爭取前瞻立體停車場經費補助，獲交通部核定「善化區LM陽光電城多目標立體停車場」及「新營區停五立體多目標停車場」2案，預定投入總額近10億，解決停車問題。

台南市政府交通局今天發布新聞稿指出，交通部公路局已核定「善化區LM陽光電城多目標立體停車場」及「新營區停五立體多目標停車場」2案補助經費新台幣3億2000萬元，加上地方配合款6億5100萬元，總額將投入9億7100萬元。

「善化區LM陽光電城多目標立體停車場」預定今年10月開工，將可增加300個小客車及232個機車停車位；「新營區停五立體多目標停車場」預定今年12月開工，將可增加216個小客車及機車停車位。

交通局表示，台南市民國107年起已爭取11座立體停車場闢建補助經費，陸續完工啟用，如今加上善化區、新營區共13座，總經費75億1600萬元，其中中央補助24億8300萬元、地方自籌50億3300萬元。

交通局預估全市13座立體停車場完工啟用後，將可提供3844個小客車及2235個機車停車位。（編輯：陳仁華）1130516