議員籲支持消防員組工會 竹市府：尊重消防署指導

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（中央社記者魯鋼駿新竹市30日電）時代力量新竹市議員廖子齊今天說，市府應支持消防員組工會。新竹市消防局長李世恭回應，以市民生命財產安全為優先，若限制罷工權，樂見消防員組工會。

廖子齊今天在新竹市議會第11屆第3次定期會時質詢指出，竹市晴空匯D棟大樓火警釀2勇消殉職，引發社會關注，市府應組成獨立行政調查小組，針對火災後的環境檢測、消防員長期健康追蹤，並儘快完成火災事件的行政調查報告，釐清真相、找出問題刻不容緩。

銓敘部日前調查各縣市政府對消防員組工會的意見，新竹市表態反對。廖子齊說，希望市府能重視消防員權益，支持消防員組工會，讓他們能以集體談判的力量，爭取更合理的設備和訓練等保障消防員的權益。

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新竹市消防局長李世恭答詢指出，消防局非常重視消防員權益，但市民的生命財產應放在第1位，如果工會法有相關限制罷工權之配套，不讓市民生命財產因罷工權行使造成影響城市救災及市民權益的空窗期，他樂見消防員組工會。

關於戴奧辛檢測，竹市府環保局透過文字表示，目前戴奧辛無法以儀器直接量測讀取數值的方式檢測，截至今晚，晴空匯D棟樓的室內空間尚有異味情況，建議有需求進入室內的民眾做好自身防護（如配戴活性碳口罩），並保持通風。（編輯：張銘坤）1130530