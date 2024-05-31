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澎湖漁民釣罕見石斑 魚種待鑑定

2024/5/31 16:20
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（中央社澎湖縣31日電）澎湖陳姓漁民昨天海釣時，意外釣起一尾罕見石斑魚。消息傳開地方上議論紛紛，不排除是澎湖海域首度現蹤新魚種，還待漁政研究單位作進一步鑑定。

家住馬公的陳姓漁民從事「一支釣」海釣超過50年，平日只要天氣海象好，都會開著小船出海，釣過無數大小玳瑁石斑和青嘴等魚獲。

陳姓漁民向中央社記者表示，昨天趁連日雨勢稍緩，把握機會出海前往沙港北方海域海釣，可能是連日陰雨後天氣穩定釣況不錯，除了常見的玳瑁石斑等漁獲，還有1尾未曾見過的「石斑魚」。

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陳姓漁民表示，這尾不知名石斑，從魚體長20公分以下來看算是小魚，不過全身呈現黃黑竭色，魚身還帶有不規則白點，目前先養在家中飼養池。

陳姓漁民釣起罕見石斑魚，消息傳開吸引不少好奇釣友上門查看，大家都說以往未曾看過，連縣府農漁局與澎湖、高雄等水產研究等單位得悉也都派員來了解。有人從外觀研判，認為是「藍點石斑」、也有說是「波紋石斑」，但也有漁民說都不是。石斑魚真正身份還待進一步鑑定。（編輯：孫承武）1130531

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