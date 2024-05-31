拒絕同性示愛遭孤立學生輕生 盧秀燕：不會這樣算了

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（中央社記者趙麗妍台中31日電）台中市1名女高職生因拒絕女同學示愛後遭孤立，女高職生自殘，看身心科、休學、最後輕生，校方則要家長自提霸凌申訴，同校的妹妹痛苦之餘也休學，市長盧秀燕說「不會這樣算了」。

台中市議會今天召開市政總質詢，民進黨台中市議員王立任、黃守達、謝志忠、張玉嬿聯合質詢，揭開這起案件。王立任指出，1名女高職生因拒絕班上女同學的告白，遭女同學夥同好友集體孤立。

王立任表示，女高職生的父親建議她另覓好友，個性內向的她說「已經高二朋友圈都已固定，很難打入其他團體」。女高職生曾到輔導室表示，「能否讓她休息1節課，因無法面對同學」，導師詢問，她只說「我沒有被霸凌」。

女高職生後來休學，王立任說，家長帶著她就醫，她在網路上傳布滿傷痕的手臂，貼文「很想上課卻無法」。女高職生在今年1月輕生，她的妹妹也就讀同校，妹妹曾質問女同學們為何對姐姐冷暴力，卻發現無人在乎，妹妹因痛苦不堪也休學。

王立任說，家長1月2日告知女高職生過世，校方在她過世後50天，建議家長可自提霸凌申訴，校方在完成加害者訪談後，又以學生要升學為由通知展延。他認為，校方態度息事寧人，學生出現自殘也有輔導紀錄，卻無人發現她疑似遭受霸凌，只消極讓她「休學」，若師長積極一些，憾事也許不會發生。

台中市長盧秀燕表示，自己在成長過程中也遭受霸凌，就連出社會工作也被職場霸凌，她可以了解，而且自己也是母親。基於個案，過程有許多不合理處，「不會就這樣算了」，回頭檢視相關程序，不過她更關心女高職生的妹妹狀況，必須給予更多關心、輔導。

針對霸凌案，校方表示，2月22日受理調查申請書，24小時內完成校安通報，2月26日召開校園霸凌防制因應小組會議，啟動相關調查程序。5月5日完成所有調查，預計6月4日召開校園霸凌防制因應小組會議，確認調查報告。

另外，這名女高職生的妹妹與同校學生疑似發生網路霸凌事件，5月15日提出，校方完成校安通報後並啟動校園霸凌處理機制，5月20日組成處理小組，後續將依規公正處理，並提供學生相關輔導資源及協助措施。（編輯：黃世雅）1130531

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