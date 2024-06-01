馬祖特教生齊聚運動會 展現不服輸精神

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（中央社記者潘欣彤連江1日電）連江縣112學年度適應體育融合運動會今天於介壽國中小登場，來自各島的特教生齊聚一堂，展現不服輸的運動家精神，在5項競賽努力爭取佳績。

介壽國中小體育館內的異程融合接力賽會場中，2名參賽同學緊張地站在起跑線上，等待裁判吹哨起跑。特教生跑完第1圈後，將接力棒交給跑2圈的融合夥伴。一旁沒有運動會中常見的激昂加油聲，但老師說，學生們能順利完成跑步、傳棒、接棒，都是日常練習的成果。

連江縣教育處長王禮民接受中央社記者訪問指出，為倡導運動平權，且增進特教生肢體活動以達更好身體知能發展，故今年首度集合全縣各校舉辦適應體育融合運動會。融合體育為1名特教生搭配1名同儕、教師或家長之融合夥伴，2人1組參與。

王禮民說，感謝老師們從各島帶著學生到南竿，讓孩子們有比賽與交流機會。其中最辛苦的是東引國中小師生，為了配合船班，今天一大清早出發到南竿，參加運動會同時，也到梅石藝文中心欣賞紙風車劇團演出，下午3點就要再搭2小時的船回東引，行程十分緊湊。

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競賽項目包括異程融合計時接力、融合樂樂棒球擲遠、融合地板滾球、融合布袋球、融合射箭，並分為國小男、女、國中青少男、女等4組，每組依報名人數取前1至3名，獲勝者頒發獎牌與獎品。另設以學校為單位之團體精神總錦標。

裁判長許柏仁指出，教育部推廣適應體育融合運動，非常感謝連江縣長期投入，且為離島中唯一舉辦此項目之運動會的縣市。（編輯：龍柏安）1130601