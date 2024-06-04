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台中南勢部落成立巡守隊 3個月就拍到黑熊影像

2024/6/4 17:48
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（中央社記者趙麗妍台中4日電）台中市和平區南勢部落去年成立PKLAHANG RRGYAX SSQULIQ（人人守護山林）協會，今年2月組成黑熊巡守隊，才滿3個月就透過自行架設的紅外線自動相機拍攝到黑熊活動影像。

林業保育署台中分署今天發布新聞稿指出，台中市和平區南勢部落去年底成立台中市PKLAHANG RRGYAX SSQULIQ（人人守護山林）協會，是台中地區首個以泰雅族語命名的狩獵自主管理組織。

台中分署指出，長期和PKLAHANG RRGYAX SSQULIQ協會合作，共同執行埃及聖䴉等外來入侵種移除任務，也協助測試改良式獵具，號召族人成立黑熊巡守隊積極參與各項保育工作。

協會理事長管賢榮表示，運用族人傳統知識，在巡守路線上自行規劃紅外線自動相機架設點位，之前就曾拍攝到野山羊、食蟹獴、白鼻心、台灣獼猴等多種動物。這次相機僅架設3個月就拍到台灣黑熊，感到十分驚喜。

PKLAHANG RRGYAX SSQULIQ協會除守護黑熊，也在部落內大力推廣使用改良式獵具，每月定期巡守部落周邊黑熊潛在棲地，通報並移除不明陷阱。

台中分署表示，部落族人是台中分署協力推動友善黑熊的重要夥伴，感謝為黑熊保育的熱心付出，台中分署今天到部落頒發棲地監測獎勵金，感謝部落守護南勢周邊黑熊與石虎共同生活棲地。（編輯：郭諭儒）1130604

#台中市
#林業保育署台中分署
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