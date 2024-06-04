綠光劇團「押解」 7/5高雄壓軸上演

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（中央社記者林巧璉高雄4日電）綠光劇團台灣文學劇場「押解─菜鳥警察vs老扒手」，票房破1萬6000席次，繼台北、台中後，7月5日至7日在高雄文化中心至德堂演出。劇中演員黃迪揚說，回到家鄉演出無比榮耀。

綠光劇團表示，「押解」剛結束台北首演，獲得觀眾熱烈迴響，目前全台票房已突破1萬6000席次，挾帶台北演出時累積的好口碑，編劇暨監製吳念真3日帶領2大男主角唐從聖、黃迪揚舉辦高雄記者會。

唐從聖更把握時間跑到至德堂前挑戰「46蹲」，記者會預告影片近期上線。黃迪揚是高雄人，他表示，能回到自己長大的城市演出是無比榮耀的事，「15歲到85歲看『押解』都會愛上」。

綠光劇團發布新聞稿指出，睽違9年再度搬演，機智喜劇天王唐從聖、金鐘男配角黃迪揚重返飾演扒手與菜鳥警察，吳念真更在這次首度挑戰60年代火車上的經典職務角色，和演員互飆演技，整場演出讓觀眾看得相當過癮。

綠光劇團表示，全新打造的「老台鐵場景」更驚艷全場，舞台場景的車廂綠皮椅是從台鐵屏東潮州機場搬運的老件、特別實地錄製車窗外的投影移動畫面、以及劇中的月台廣播委請台鐵播音員朱薇女士錄製，種種細節成功創造出平快列車的車廂體驗。

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唐從聖說，在舞台上呈現火車多角度面向，比降下一台直升機還要花費更大的功夫，非常敬佩綠光劇團的用心；黃迪揚也說，「就差沒有在劇場裡讓觀眾吃台鐵便當，這部戲堪稱給大家五感體驗了。」

綠光劇團新聞稿指出，「押解」描述一段從高雄到台北的平快之旅，過程中有笑有淚，兩光的扒手集團小弟沿途想方設法聯手拯救三翅，小弟代號更融合台灣地方特色小吃，觀眾不僅能透過小吃代號巧思知道故事段落的地點，也可以在嬉鬧之間感受濃濃「台灣味」。（編輯：李淑華）1130604