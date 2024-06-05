海委會攜手新住民走訪旗津 探索海洋中女性角色

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（中央社記者張已亷高雄5日電）海委會今天在旗津舉辦「她們的海，在地深耕海洋文化女力」活動，邀請印尼、越南和泰國等20名新住民與新二代姐妹體驗台灣食魚文化等，探索女性在海洋文化發展中扮演角色。

依據海洋委員會新聞稿，主委管碧玲表示，台灣跟許多東南亞國家一樣，潮浪聲是人民共同語言，希望透過活動讓與會者認識海洋與性別多元與包容性，並推動不同性別、文化與背景族群相互理解和合作，豐富台灣海洋文化內涵。

管碧玲指出，海洋是地球重要自然資源，新住民是台灣寶貴資產，無論在海洋研究、保育、海域安全或海洋文化傳承中，女性都扮演不可或缺重要角色。另外大海不應是限制足跡邊界，不該是無法接近障礙，應探索海洋與世界相連，突破地理與觀念限制，共同在海洋事務中發揮獨特價值。

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海委會指出，活動餐會以「女性與海洋」為主題，由印尼籍吳秋娥、劉麗娜和新二代洪淑綾分享有關性別與海洋的故事。洪淑綾表示，活動從性別視角出發，讓她體認性別與海洋包容和多元性，盼未來擔任助人工作者時能發揮專長，為海洋貢獻心力。

活動再安排與會者走訪高雄旗津具性別意涵地景與建築，包含勞動女性紀念公園、旗津天后宮和旗津海星聖母天主教堂等，從景點中瞭解不同族群如何守護旗津，及各種女性角色在旗津的演繹，增進新住民瞭解高雄，也讓他們感受女性在社會發展和海洋文化中貢獻。（編輯：李淑華）1130605