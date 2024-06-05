台北國際食品展 台東縣府將結合20商家展出特色產品

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（中央社記者盧太城台東縣5日電）台東縣政府將於26日至29日參加台北國際食品展，結合20商家展出紅烏龍等地方特色產品，以及2款期間限定聯合禮盒。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，縣府將於26日至29日參加台北國際食品展，台東副縣長王志輝今天特別在台北舉行記者會。

縣府表示，4天食品展集結台東館20商家，產品包括紅烏龍茶、米菓零食、特色辣醬、蜂蜜、洛神花、地酒等特色物產，以真實純淨自然、友善環境的核心價值，推出各種台東在地的優質特色產品，每日還有限量滿額贈活動與精采演出。

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會中發表「果塔+雪Q餅禮盒」、「漬物禮盒」2款限定禮盒，王志輝當場宣布，聯名禮盒將自26日、台北食品展開幕當天開始，限定販售1個月。

同時，搭配台北國際食品展4天展期，在台東館現場消費滿額可獲得限量聯名禮盒，憑活動截圖還可以到「聽雨軒」餐廳免費兌換聯名漬物一份，期待讓更多人認識台東優質產品，愛上美好台東味，也歡迎全國民眾到台東旅遊。（編輯：陳仁華）1130605