台東縣府攜手Blueseeds芙彤園 打造最大薰衣草園

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（中央社記者盧太城台東縣25日電）台東縣政府與Blueseeds芙彤園合作，將在池上打造7.8公頃薰衣草田，今天上午開始整地下苗，展現台東縣政府與民間企業攜手帶動地方綠色產業的決心。

今日下苗儀式有台東副縣長王志輝、池上鄉長林建宏、台東縣議會副議長林琮翰等地方人士參與。

王志輝致詞時表示，台東屬熱帶氣候，適合多種香草種植，今天這場盛會不僅是池上鄉在香草產業中首次有企業進行契作，更象徵當地農業重大突破與新探索，透過全台最大7.8公頃的薰衣草田加入，更能激發台東綠色產業發展，為當地經濟注入更強大的動力。

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台東縣政府發布新聞稿，芙彤園執行長詹茹惠強調對永續發展與地方社區的承諾，2016年創立台灣本土品牌Blueseeds，堅持自然農法、零人工化學添加精油洗沐香氛產品，此次協同惜稻花舞休閒農場共同契種，期盼這片薰衣草田能成為一畝永續發展的綠色淨土，也希望在縣政府的指導下，不僅發展綠色經濟，還能兼顧土地復育，以達環境永續。

台縣政府表示，今天下苗儀式見證了池上鄉在香草產業的新里程，使得這片7.8公頃的薰衣草田，將成為台東縣繼長濱、知本、隆昌、太麻里、達仁後，又一個加入契作香草產業的重要鄉鎮，政府與企業攜手合作，積極推動此計畫走向成功，期待在台灣能開啟更多精油產業的創新篇章，為台灣的農業發展和經濟增長注入新的活力，同時致力於環境的永續發展。（編輯：黃世雅）1130425