竹市某國中師涉霸凌學生 高虹安：調查保障受教權

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹市7日電）民進黨竹市議員楊玲宜今天說，某國中李姓教師涉不當管教與霸凌，導致學生心理受傷也影響課業，市府教育處應妥善處置，市長高虹安說，會縮短調查時程，保障孩子受教權。

新竹市議會今天進行第11屆第3次定期會，楊玲宜質詢說，去年12月接獲陳情，某國中學生長期受李姓教師等人的不當管教與霸凌，甚至透過分化班上學生情感進而排擠這名學生，造成學生心理受創，影響課業。

楊玲宜表示，事後這所國中展開系列調查與訪談，卻以技術性拖延，延遲半年之久，儘管孩子被抽離班上，但在李姓教師不當造謠下，導致這名學生選擇返家自習，還要安慰家人不用擔心，讓人心疼。

對此，高虹安答詢說，會妥善處理此事，也會給予家長交代，在未來面對疑似相關霸凌案件時，也會全力保障孩子受教的權益。教育處代理處長張品珊答詢表示，會於今天回覆家長相關情形。

楊玲宜晚間告訴中央社記者，這名家長在傍晚接獲消息，對於這名李姓教師根本沒有被處分，市府選擇漠視學生權益，逃避家長質疑，市民無法接受。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

教育處對此回應表示，調查期間，教育處已數度電聯及函請校方掌握時效，並要求校方依規處理，由於議會屬公開場合，因此案涉及師生及兒少個資，甚至班級及學生的情感與隱私，基於保護考量，不便詳細回應。

教育處說，目前處分是學校考績會決定，案件仍在學校階段，依規定由校方相關委員會處理，市府就程序面加以監督，若家長對處置不滿，可依規向市府提陳情，審議委員會將重新審酌此案狀況再判定。（編輯：郭諭儒）1130607