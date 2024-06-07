竹市府上班辦賣場試吃挨批 高虹安指不妥會徹查

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（中央社記者郭宣彣新竹市7日電）民進黨竹市議員林盈徹今天質詢指出，新竹市教育處在公務時間把會議室當賣場辦試吃活動是不務正業，活動前還在公務群組通知試吃。新竹市長高虹安表示，確實不妥，會徹查。

新竹市議會今天進行第11屆第3次定期會，林盈徹質詢指出，日前接獲投訴，在前新竹市教育處長陳木金任內，教育處竟在公務時間舉辦大賣場的試吃活動，這是不務正業，應要檢討。

林盈徹表示，這場大賣場的試吃活動是在今年1月間舉辦，在活動舉辦前竟然還有科長級公務員在公務群組提供大賣場要辦試吃活動相關訊息，也讓人質疑教育處是否業務太過輕鬆，才可悠閒到能舉辦試吃活動。

他指出，這也凸顯教育處人員對於工作螺絲已掉滿地，從公務群組內容可見，不僅能發送娛樂消費資訊，還可利用公務廳舍辦試吃活動，根本是目無法紀，實在太誇張。

高虹安答詢表示，在公務時間舉辦大賣場試吃活動確實不妥，她要求全面徹查及了解狀況。

教育處代理處長張品珊答詢指出，公務時間及公務群組確實應以公務活動及行程為主。

會後，教育處告訴中央社記者，去年底民間廠商食品推廣員聯繫時任督學指稱有相關產品要進行多方推廣，詢問竹市府可否協助，經考量後，因應相關單位辦理活動時若需茶水餐點可以研議使用才應允。

教育處指出，今年1月15日上午民間廠商食品推廣員赴教育處，臨時借用當時無人使用的會議室，將產品分裝，並讓教育處各科室直接帶走，前後約15分鐘。

針對此次事件，教育處表示，未來對於會議室使用將更嚴格把關審核，也會制定詳細會議室使用規範，確保各項資源有效運用，維護公務環境專業性及效率。（編輯：戴光育）1130607