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議員籲購YouBike電輔車 竹市府評估增設

2024/5/16 13:59
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（中央社記者魯鋼駿新竹市16日電）民進黨新竹市議員林盈徹今天說，竹市香山區Youbike站點不足，且土地遼闊、地勢起伏大，建議市府添購YouBike電輔車。新竹市府表示，會逐步評估增設站點與添購車輛。

林盈徹向中央社記者表示，多次接獲民眾陳情反映，想從香山火車站騎YouBike回家，卻沒有地方可以還車，認為香山區站點不足、站點之間不夠接近，移動便利性不佳。

林盈徹說，香山區幅員遼闊，地勢起伏大，很適合、也很需要YouBike電輔車，希望市府交通處整體考量香山YouBike規劃與需求，增設更多YouBike電輔車與租借點。

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市府交通處透過文字表示，有關YouBike設站規劃，市府會將交通節點、機關學校、觀光景點及住宅區等原則綜合考量後，優先評估設置，會逐年視預算編列情形設置。

交通處說明，去年YouBike平均單月使用量為7萬3000人次，今年4月已成長至17萬人次，將優先補足一般YouBike，而電輔車較一般車輛貴，恐影響一般車數量及站點數量，會再逐步評估增設電輔車。（編輯：方沛清）1130516

#YouBike
#林盈徹
#香山
林盈徹
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