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議員批催討停車費成效差 北市府持續追討

2024/6/8 12:32
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（中央社記者劉建邦台北8日電）議員鍾沛君指出，北市針對管轄的停車場及路邊停車費催收不力，如去年度僅討回400萬餘元，認為成效差。停管處今天表示，繳費率達9成5，會持續透過各種管道催討。

國民黨台北市議員鍾沛君透過質詢資料指出，向北市停車管理工程處調資料發現，累積至去年度積欠停車費和路邊停車費共新台幣2700萬餘元，但僅討回400萬餘元，經強制執行未繳和移送金額仍有2300萬餘元。

她說，監察院曾糾正北市府停管處的執行成效不佳，實際成效有限，造成市庫負擔，停管處在民國106年曾公布停車費催收款及呆帳處理要點，要求欠費達300元以上的車輛，可依規費法、行政執行法等規定移送強制執行。

鍾沛君表示，停管處催繳不力成為台北市政長年沉痾，資料顯示，停車場和路邊停車費在近5年未繳情況嚴重，如108年積欠2000萬餘元，至今有900萬餘元未討回。

她說，經詢問台北市交通事件裁決所得知，不少車主就算收到催繳信也不繳費，且市府調積欠停車費車主的財稅資料，許多人名下無財產可移送，顯見補繳意願低，行政執行實際成效有限，要求提出更精進作為。

停管處回應，停車費在繳費期限內到繳率平均約95%，經透過平信、掛號等程序後，約99.5%停車費已繳納，剩餘未繳停車費，達行政執行署收件門檻300元後，就移送行政執行署強制執行。

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停管處表示，經強制執行後，40%車主會繳費，剩餘未繳欠費的車主，經行政執行署強制執行，市府取得債權憑證，每年會定期調查車主名下動產或不動產，評估是否具符合行政成本，若查有財產會再移送行政執行署強制執行，取回停車費。

停管處指出，至於去年欠款2700多萬元，待強制執行後，預期還款金額會上升，會持續透過各種方式催繳，呼籲欠費車主別心存僥倖，並向中央反映，針對欠費車主應禁止讓車輛異動過戶。（編輯：張銘坤）1130608

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