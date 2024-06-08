持續降雨 花蓮高寮大橋便道搶通後又沖斷
2024/6/8 14:46（6/8 15:01 更新）
（中央社記者張祈花蓮縣8日電）花蓮縣玉里鎮高寮大橋2022年因918台東強震受損，新橋正在重建，花蓮縣府搭建便橋維持通行，不過近日花蓮持續大雨，便橋遭掏空、沖斷，公所緊急宣布封路。
高寮大橋橫跨秀姑巒溪，原橋因地震毀損重建中，設有臨時便道提供通行，玉里鎮長龔文俊說，連日降雨，便橋東側昨天出現掏空狀況，緊急封橋修復，晚間預防性封閉。
龔文俊說，高寮便道才搶修完不到1天，又因深夜大雨，搶通路段再度被掏空，便橋800公尺處被溪水沖斷、西側也因掏空路面下陷。
玉里鎮公所宣布即日起封閉高寮大橋便橋，龔文俊說，考量天氣不穩、持續降雨恐擴大受損範圍，待雨勢趨緩、溪水水位下降後再進場修復，目前仍無法確定搶通時間。
另外，鄰近的玉長大橋同樣因918地震受損重建中，玉長大橋便道改採白天開放通行、夜間預警性封閉。
龔文俊表示，便橋多位於河床上，考量夜間若遇到掏空情況，無法及時掌握，因此決定夜間封閉，白天視便道狀況開放通行。（編輯：謝雅竹）1130608
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