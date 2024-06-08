明華園超炫白蛇傳屏東演出 水漫金山觀眾驚呼連連

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（中央社記者李卉婷屏東縣8日電）文化部「庄頭劇場藝日限定」文化平權巡演活動，由明華園戲劇總團帶來的代表作「超炫白蛇傳」，今晚在屏東演出，當經典橋段水漫金山再現，華麗舞台效果讓台下觀眾驚呼連連。

「超炫白蛇傳」今晚7時由文化部政務次長李靜慧、屏東縣長周春米共同敲鑼鳴鼓，宣布端午大戲開演。

晚間演出由當家台柱孫翠鳳，帶著女兒陳昭婷、陳昭賢同台共飾白蛇一角，孫翠鳳嫡傳弟子李郁真飾演許仙，舞蹈身段、唱腔、演技俱佳的晨翎飾演青蛇，及最帥法海陳子豪等人擔綱演出。

整齣戲共動員超過300名演員，以空前壯觀的舞台視覺，真火、真水、極盡奇幻華麗的舞台特效和聲光刺激、跨越台上台下、地上與空中營造出身臨其境般的舞台體驗。

全劇最高潮水漫金山寺，瞬間大水傾洩而下，白蛇、青蛇從10層樓的高空凌空飛越，身穿藍、白色雨衣的觀眾，興奮搖著螢光棒，化身滾滾波濤巨浪，讓觀眾與舞台融為一體，感受「呼風喚雨怒濤翻，江水滾滾漫金山」的震撼，即便穿著雨衣仍被淋濕，也覺得很過癮。

周春米表示，感謝文化部庄頭劇場，由明華園帶來精彩好戲，陪鄉親一起歡慶端午，傳遞表演藝術的美好。

明華園總團長陳勝福則幽默表示，「這場演出是來蓋劇場的」，花了10天蓋了比國家劇院還大的劇場。（編輯：龍柏安）1130608