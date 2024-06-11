苗縣府導入人臉辨識系統取代上下班打卡 7月上線

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（中央社記者管瑞平苗栗縣11日電）苗栗縣政府人事差勤導入AI智能管理，府內所屬局處7月起全面以人臉辨識取代以往上、下班打卡，並取消中午刷卡規定。縣長鍾東錦今天表示，若成效良好未來擴及府外局處。

鍾東錦上午試用人臉辨識系統後指出，縣府推動智慧城市，新系統可在1秒內完成辨識，即日起在縣府3棟辦公大樓率先試用，共裝設23台人臉辨識機台，提供府內員工約1100人上、下班時使用，員工也自今天起免除中午刷卡，預計7月正式上線。

縣府指出，員工以往出勤採用卡片刷卡機刷卡或於電腦差勤系統線上打卡，前者易有人為錯誤產生，後者從電腦開機登入系統打卡，需耗時3至5分鐘不等時間；改採人臉辨識系統自動將上、下班出勤資料匯入差勤管理系統，大幅提升刷卡（感應）之效率與差勤管理的正確性。

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去年底縣府有科長因長期替特定科員代打卡遭懲處，外界好奇是否為杜絕類似情況引進人臉辨識系統。對此，鍾東錦表示，並非針對個案，但確實可避免不必要紛爭，讓資訊更正確，把事情弄得清楚有條理，減少人工操作和錯誤，提升管理效率，人臉辨識系統試用若效果良好，未來府外局處單位也考慮引入使用。

縣府表示，人臉辨識差勤系統藉由AI科技導入與智能管理，提升差勤管理的準確性，透過人臉辦識核心技術，使用臉部生物辨識刷卡機制，能夠即時掌握出、缺勤資訊，且透過設備安全性和數據加密處理，有效強化資訊安全，並逐步體現智慧城市願景。（編輯：李淑華）1130611