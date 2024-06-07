藍版財劃法 鍾東錦：可助苗縣1年後解除財政控管

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（中央社記者管瑞平苗栗縣7日電）苗栗縣長鍾東錦今天在議會答詢表示，苗栗縣是全台唯一財政受中央控管縣市，國民黨版財劃法若修正通過，苗栗縣1年將可增加100億元經費，如此預估1年後可脫離財政控管。

鍾東錦指出，即便財劃法修正通過，是否要求中央解除財政管控，還是可以再考慮，控管雖然不好聽，但中央有特別優惠，自籌款僅15%，若解除管控，相關建設的自籌款就要到30%，所以他倒不覺得這是很急的事。

國民黨苗栗縣議員鄭秋風今天在議會質詢指出，財政收支劃分法2、30年來對苗栗縣不公平，近日立法院討論財劃法修法，這是難得機會。

鄭秋風表示，他搜集目前藍白黨團及立委提案版本，詢問縣府財政、主計單位及苗栗縣長鍾東錦，若依國民黨版本，中央預估釋出新台幣5133億元，苗栗縣約可分得多少，是否有助改善苗栗財政加速解除中央財政控管。

苗栗縣財政處長郭春美答詢指出，若依國民黨版修法方向，苗栗縣1年可增加100億元經費，這對縣府財政改善會有相當大助益。

鍾東錦表示，苗栗縣是全台唯一財政受中央控管的縣市，若1年增加100億元經費，縣庫經費運用就更加活絡，可借錢、可還債，以此預估1年後可望解除中央財政控管。

鄭秋風指出，苗栗縣一旦財政改善、解除中央控管，推動各項建設、社福政策就不再綁手綁腳，建議縣長、議長號召藍白縣市長到立法院聲援推動財劃法修正。

鍾東錦表示，不見得需要額外動員，比較中肯方式還是靠協商，他認為政治不要太多謀略，更多真誠才長久，立法院不適合打架，用協商大家彼此退讓一點「事情會成比較重要」。

鍾東錦指出，沒有誰能夠永遠執政或在野，應找出一套可長可久對台灣未來很好的辦法，對執政、在野雙方都有利，這才是國家之福，相信以總統賴清德的智慧應會做很好處理。

苗栗縣政府於民國103年爆發財政危機，當時甫上任縣長的徐耀昌發現縣庫嚴重失衡，債務總額達676億元，幾無現金可支應公務員正常發薪、支付廠商款項，經向中央爭取紓困措施，獲行政院協助設置融資調度平台，並於104年8月起接受中央財政控管，重整建立財政紀律。（編輯：戴光育）1130607