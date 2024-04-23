大矽谷計畫後龍傳出局 鍾東錦：中央滾動檢討未定案

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（中央社記者管瑞平苗栗縣23日電）苗縣府盤點竹南、頭份、後龍3處共960公頃土地，爭取納入桃竹苗大矽谷計畫，其中後龍鎮用地傳可能被剔除；對此，縣長鍾東錦否認，強調中央持續滾動檢討尚未定案。

苗栗縣議會今天召開臨時會，國民黨縣議員鄭秋風表示，行政院通過「桃竹苗大矽谷計畫」，也是準總統賴清德重要競選政見，縣府盤點出960公頃產業儲備用地，爭取中央納入核定為重大建設計畫；但上週地方有消息傳出，後龍科技園區約330公頃用地可能出局「已經不見了」。

鄭秋風指出，多年前，後龍科學園區開發案因部分人士反對而胎死腹中，這次桃竹苗大矽谷計畫「是後龍翻身的機會」，且後龍有高鐵、台鐵「雙鐵」優勢及國道、東西向快速道路等交通便利，若納入國家重大計畫，有助連帶苗栗市、頭屋、西湖、造橋、通霄等鄉鎮一併發展，盼縣府積極爭取。

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無黨籍議員林寶珠也為後龍人請命，她說，民國104年遠雄後龍健康生活醫療園區計畫因北市大巨蛋案終止，「煮熟的鴨子飛了」，後龍鎮重大開發案屢淪泡影，一直無法發展，對後龍人不公平；若能納入大矽谷計畫，對後龍鎮及苗栗縣整體發展均衡都有利。

對此，鍾東錦表示，中央目前對於大矽谷計畫的態度是「滾動檢討」，並未說不納入後龍科技園區土地，一切都尚未定案，相信待520新內閣上任後會更明朗，縣府也會配合2名縣籍立委積極努力爭取。（編輯：陳仁華）1130423