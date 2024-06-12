選前瘋傳虎尾「將設導彈基地」 蘇治芬：中國介選

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（中央社記者姜宜菁雲林縣12日電）今年選舉期間，雲林縣虎尾鎮民收到「虎尾將設導彈基地」簡訊，雲林地檢署日前以境外公司查不到行爲人簽結，民進黨前立委蘇治芬今天說，相關軌跡足證明中國介入選舉，要求法務部續查。

今年總統大選前，雲林虎尾鎮民收到「虎尾將設置導彈基地」等匿名假消息簡訊，隨後蘇治芬到雲林地檢署按鈴申告，要求檢警調單位調查。

檢方調查，2封簡訊來自台灣某電信公司發出，而門號購買者皆為位於中國的「上海創藍雲智公司」，且簡訊內容部分文字為簡體字，符合大陸地區人民使用習慣，因此足證明犯嫌為不詳的大陸人士，日前以境外公司（大陸）查不到行爲人簽結。

蘇治芬今天接受中央社記者電訪時強調，此為內神通外鬼的案子，從今年1月13日投票前2個月，張家在虎尾就一直打「飛彈牌」，相關軌跡足以證明中國介入選舉、在地協力、內神通外鬼的具體案例。

蘇治芬認為，全案比「林北好油」案更恐怖，遺憾是雲林地檢署輕忽國安或大選的層次問題，僅用虎尾警分局查無此人（不詳）來結案，她感到不可思議，也令人擔憂。

蘇治芬說，台灣人對這種恐嚇自己人的假訊息不能不警覺，若放任此等惡毒的手段，以後國會要過半更難，因此要求法務部必須拿出態度。（編輯：謝雅竹）1130612