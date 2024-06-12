左營高中學生帶領外籍生 漫遊左營舊城
2024/6/12 13:02（6/12 13:36 更新）
（中央社記者林巧璉高雄12日電）文藻外語大學、義守大學來自哥倫比亞、日本、越南、印尼等8名外籍生，在左營高中學生帶領，進行左營地景文化「大手牽小手英文導覽活動」，也至城隍廟參拜，並享用在地美食。
左營高中今天透過新聞稿表示，外籍生們對左營舊城、眷村的文化保留感到驚艷，在舊城如同進入不同時空，尤其有蓮池潭的美景；外籍生大讚在地美食餛飩。
外籍生也稱讚擔任導覽的左營高中學生，對於學生的友善、禮貌，及英文表達相當讚賞。外籍生說，讓他們對高雄的歷史與文化有更深刻印象。文藻醫師林一成感謝左中師生團隊夥伴，讓外籍生們在高雄留有最美的回憶。
左營高中圖書館主任洪親慧說，左營高中執行大手牽小手計畫已邁入第3年，參與學生越來越踴躍。計畫3個月期間，分為左中學生學習了解左營舊城景點與歷史，並針對英文導覽能力集訓；最後由學生帶領外籍生導覽互動，彼此用英文交流，互相了解雙方國家的文化與生活面貌。
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左營高中指出，學生帶領外籍生首站由舊城牆區的見城之道開啟左營歷史時空之旅，認識左營舊城的歷史價值與文資永續利用的現況，在小龜山觀景平台一起欣賞蓮池潭、廟宇，更在北門段城牆上體驗觸覺感受與視覺遠眺；更前往城隍廟，並由左中校長吳立森一起參拜。
參與的左營高中學生感謝校內地方學老師、英文老師的細心指導，也謝謝文藻USR（University Social Responsibility Project）教學團隊在英文導覽技巧的提點，交流中印象最深刻的是與外籍生互相討論，以及彼此文化交流過程。（編輯：李淑華）1130612
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