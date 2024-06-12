嘉義台1線民雄段3工程齊發 議員：1週平均5車禍

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（中央社記者蔡智明嘉義縣12日電）嘉義縣台1線民雄段3項工程一起施工，部分路段從4線變2線道，每到交通尖鋒時段就大塞車；議員質詢指出1週平均發生5起事故，要求縣府檢討，給民眾一條安全回家的路。

嘉義縣無黨籍議員林岱杰、國民黨議員簡嘉億今天在縣議會定期會質詢水利處長林谷樺指出，台1線民雄段施作污水下水道工程，同時間還有側溝工程及分隔島工程施作，導致台1線從吳鳳科技大學到縣道166線路口這路段交通混亂，1週平均發生車禍5次。

正當議員質詢時，民雄突然降下豪大雨，台1線上施工柵欄被強風吹倒，壓傷行經機車女騎士，意外事故再添1件；議員們要求縣府馬上檢討改善，給民眾一條安全回家的路。

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林谷樺回應說，5月22日交通部公路局雲嘉南區養護工程分局就邀廠商協調，將工作時程錯開、避免集中施工；公路局還要求增加24小時交維人員，初步規畫由縣府支應聘用經費，但尚未跟廠商洽談。

縣長翁章梁則認為，工程施作沒做協調好，造成百姓不便、甚至發生車禍，確實需要檢討，他會要求縣府各局處，以後工程施作時地若與其他單位工程相近，都要事先協調。（編輯：陳仁華）1130612