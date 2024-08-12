新北第一個不塑商圈在深坑 鼓勵民眾不塑消費

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（中央社記者王鴻國新北12日電）新北市環保局今天表示，與深坑商圈合作推出第1處「不塑商圈」，商圈業者皆不主動提供一次性塑膠用品，並分階段舉辦「不塑消費深坑好多福」活動，鼓勵民眾養成不塑消費習慣。

環保局發布新聞稿表示，為鼓勵民眾減少使用一次性塑膠用品，陸續推動「不塑市場」、「不塑夜市」、「新北Ucup」、「影城及職棒循環杯」、「reBAG袋袋箱傳」等源頭減量政策措施。

環保局表示，今年首次打造「不塑商圈」，由深坑商圈率先響應，商圈內將設置「reBAG袋袋箱傳」，讓民眾可以自行取用二手袋，以養成重複利用購物袋的習慣。

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環保局表示，商圈也舉辦「不塑消費深坑好多福」活動，第1階段號召民眾「線上響應」，即日起到8月22日，只要在「新北i環保」臉書（Facebook）粉絲專頁活動貼文完成留言分享的任務，即有機會獲得千元「深坑商圈暢遊券」。

環保局表示，第2階段邀請民眾實地響應「不塑行動」，自9月7日起至10月31日活動期間，民眾於深坑商圈消費時只要落實「不塑行動」，例如自備購物袋、於餐飲店內用不使用一次性塑膠用品或外帶使用環保容器盛裝，並與活動海報、跳卡或不塑手版合照並上傳至活動網站，即可參加抽獎，最高可獲5000元郵政禮券。（編輯：李淑華）1130812