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農糧署邀通路商至產地 推廣花蓮瑞穗文旦柚

2024/8/14 11:25（8/14 11:41 更新）
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農糧署東區分署指出，花蓮縣瑞穗鄉文旦柚種植面積646公頃，更是全國第2大文旦柚產區，今年2、3月氣候乾旱影響，花蓮文旦柚著果率降低，影響收成約5成。中央社記者李先鳳攝 113年8月14日
農糧署東區分署指出，花蓮縣瑞穗鄉文旦柚種植面積646公頃，更是全國第2大文旦柚產區，今年2、3月氣候乾旱影響，花蓮文旦柚著果率降低，影響收成約5成。中央社記者李先鳳攝 113年8月14日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣14日電）東部文旦柚產期將到，農糧署邀請多家大型通路商及西部業者到瑞穗鄉產地參訪，鼓勵業者積極採購，協助行銷推廣；今年文旦柚受天候影響，收成減半，柚農對收購價期待又擔心。

農糧署東區分署發布訊息表示，受0403震災及凱米颱風影響，造成交通不便利，農產業也受到相當程度影響。為協助產業振興，農糧署副署長姚志旺13日邀請全聯、家樂福、統一、全家等大型通路商、合作社場及加工業者近20家，一起到花蓮縣瑞穗鄉文旦柚產區訪視，帶領業者實地了解東部文旦果園管理及生長現況，同時也籲請各家業者積極採購東部文旦柚共同協助行銷。

東區分署指出，宜蘭、花蓮、台東3縣文旦柚種植面積近1200公頃，約占全國總面積30%，其中花蓮縣瑞穗鄉文旦柚種植面積646公頃，更是全國第2大文旦柚產區。

瑞穗鄉土壤酸鹼值適合文旦柚生長，為強化文旦柚果園生產管理提升果品品質，花蓮區農業改良場於區內推動文旦柚早收栽培管理技術輔導；今年氣溫高雨水較少，文旦柚果實糖度累積足酸甜比適中，口感Q彈果香濃郁品質特佳，無論是中秋節送禮或是自己享用，都是不可多得的水果聖品。

農糧署東區分署表示，為提升文旦柚經濟價值，近年積極輔導業者開發多項文旦柚加工品，包括果乾、果醬、果汁、冰品、酒品、果醋等，以及透過萃取方式提煉文旦柚精油，添加在化妝水、洗面乳、沐浴乳等美妝產品中，讓消費者除品嚐文旦柚鮮果外，一整年也能使用到相關加工產品。

瑞穗柚農羅峰今天告訴中央社記者，今年受天候影響，一般柚農都減收，自己特別用心照顧也減收2至3成，即使收成少，價格也不敢漲，維持和去年相同；普通品質的鮮果價格為每台斤15元至18元，希望政府能協助文旦柚行銷。

今年2、3月氣候乾旱影響，花蓮文旦柚著果率降低，影響收成約5成，為此，花蓮縣政府農業處向農業部爭取天然災害救助，玉里、光復、瑞穗、卓溪等4鄉鎮救助額度為每公頃為新台幣8萬元。（編輯：李淑華）1130814

受0403震災及颱風凱米影響，東部農產業受到相當程度影響，為協助產業振興，農糧署副署長姚志旺（2排右3）13日邀請多家大型通路商及西部業者到花蓮瑞穗文旦柚產區參訪。（農糧署東區分署提供）中央社記者李先鳳傳真 113年8月14日
受0403震災及颱風凱米影響，東部農產業受到相當程度影響，為協助產業振興，農糧署副署長姚志旺（2排右3）13日邀請多家大型通路商及西部業者到花蓮瑞穗文旦柚產區參訪。（農糧署東區分署提供）中央社記者李先鳳傳真 113年8月14日
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