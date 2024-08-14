參訪新加坡萬春商行 王惠美：冷鏈技術值得參考

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（中央社記者吳哲豪彰化14日電）彰化縣長王惠美率領縣內鄉鎮農會人員，今天前往新加坡推銷彰化農特產品，首站前往萬春商行參觀集貨場冷藏庫；王惠美說，廠區動線分明，冷鏈管理技術成熟，值得參考。

為拓展彰化縣農產品市場，除先前參加東京食品展，王惠美今天再次率領縣府農業處長邱奕志及多名縣內鄉鎮農會總幹事，到新加坡推銷彰化優鮮品牌農產品。

彰縣府今天發布新聞指出，王惠美一行人首站參訪新加坡大型物流商及超市集團萬春商行，曾引進台灣農產品在新加坡超市、量販店等通路銷售，王惠美等人在萬春商行執行長梁兆邦介紹下，參觀集貨分裝場。

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王惠美說，萬春商行在新加坡是大型物流商，且跨足日本，透過這次參訪，她們了解到冷鏈系統是關鍵，縣府會更加努力，讓彰化在地優質農產品獲得最好保存，行銷到世界，相信只要齊心努力，將冷鏈系統與行銷做好，農民一定會有更好收益。

梁兆邦指出，他對台灣水果的品質印象深刻，台灣企業有打不死的小強精神，而彰化縣的農產品具有極高市場潛力，未來會尋求更多合作機會。（編輯：郭諭儒）1130814