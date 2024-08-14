北市吉祥物「熊讚」慶生 6公尺高氣偶同框台北101

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北14日電）慶祝台北市政府吉祥物「熊讚」生日，台北市觀傳局首度打造6公尺高的「熊讚」絨毛氣偶，放在北市府東南廣場與台北101同框，晚間還有燈光展演，讓遊客白天、夜晚都好拍照。

「熊讚」絨毛氣偶今天亮相，台北市觀傳局長王秋冬表示，為了替8月生日的「熊讚」慶生，這個絨毛氣偶即日起至9月15日都會展示在台北市政府東南廣場，與象徵台北市的景點台北101同框，歡迎「熊讚」的粉絲踩點打卡。

王秋冬指出，展示期間，每天晚間6時30分至晚間10時還會有燈光展演，將「熊讚」活潑外向個性投射在市府大樓外牆上，期盼讓所有旅客都能被快樂氣息感染，且白天、夜晚都好拍照。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

至於絨毛氣偶是否防水，王秋冬打趣地表示，熊在大自然中本來就無畏風雨，所以「熊讚」絨毛氣偶也不會因午後雷陣雨就被擊倒，除非有颱風警報或特別大的風勢、雨勢，絨毛氣偶才會暫時休息。

王秋冬指出，17日下午2時在台北市政府1樓大廳將舉辦「熊讚」生日派對，找來知名Podcaster「童話裡都是騙人的」與「熊讚」一同進行Live Podcast，「熊讚」將與粉絲互動，現場另備有拍貼機及馬戲演出，邀請大家共襄盛舉。（編輯：戴光育）1130814