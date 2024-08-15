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苗縣修正新設畜牧場條例 有條件放寬周界限制

2024/8/15 16:38（8/15 16:46 更新）
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苗栗縣議會臨時會15日進行議案二、三讀會，通過縣府提出的「苗栗縣新設置畜牧場管理自治條例」部分條文修正草案，有條件放寬養豬（雞）場周界限制。中央社記者管瑞平攝 113年8月15日
苗栗縣議會臨時會15日進行議案二、三讀會，通過縣府提出的「苗栗縣新設置畜牧場管理自治條例」部分條文修正草案，有條件放寬養豬（雞）場周界限制。中央社記者管瑞平攝 113年8月15日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣15日電）苗栗縣政府提案修正「苗栗縣新設畜牧場管理自治條例」部分條文，有條件放寬養豬（雞）場周界限制，今天經縣議會三讀通過，盼促使畜牧業永續經營並兼顧環保。

苗栗縣議會召開臨時會，今天進行議案二、三讀會，通過縣府提出的「苗栗縣新設置畜牧場管理自治條例」修正草案。

苗栗縣新設置畜牧場管理自治條例2017年公布施行，曾修正1次，現行規範新設畜牧場應距離商店、機關、學校及非自用住宅（不含農舍）周界300公尺以上。

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草案主要修正自治條例第4條，內容雖維持上述規範，但增訂「但飼養豬（雞）場全場設置符合水簾或負壓之密閉式豬（雞）舍、排風口外加設擋風牆（板）及噴霧除臭設施者，其距離商店及非自用住宅（不含農舍）周界得減為200公尺以上」。此外，於自治條例公布施行前5年飼養有案之原地原貌畜牧場，以及已取得畜牧場登記證，在原同意土地範圍內申請增擴建、改建者，不受此限制。

苗栗縣政府農業處長陳樹義表示，近年不少畜牧場二代返鄉接棒，欲更新設備擴廠卻礙於法規，發展受限，期盼修正條文賦予適度彈性，酌予調整距離限制，讓縣內畜牧業得以永續經營，同時兼顧環境保護層面。（編輯：李淑華）1130815

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陳樹義
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