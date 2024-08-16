本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專訪／索羅門議員：索國政府受制北京意志推一中原則 非常悲哀
首頁 / 地方

台南永康涵洞雨後易積水 增布移動式抽水機待命

2024/8/16 10:21（8/16 10:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台南市永康區中正路高速公路涵洞及周邊容易在強降雨後發生積淹水情形，台能市政府8月增加1部移動式抽水機，現場共預布3台抽水機待命。（台南市水利局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年8月16日
台南市永康區中正路高速公路涵洞及周邊容易在強降雨後發生積淹水情形，台能市政府8月增加1部移動式抽水機，現場共預布3台抽水機待命。（台南市水利局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年8月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南16日電）台南部分地區近日常有雷陣雨出現，有時雨勢不小，永康區中正路高速公路涵洞周邊先前常在驟雨後積水，台南市政府除趕辦排水路改善工程，並增加1部移動式抽水機待命。

台南市政府水利局今天新聞稿指出，永康區中正路高速公路涵洞屬當地重要通行道路，歷年多次強降雨曾造成周邊積水情形，台南市長黃偉哲除帶領團隊推動區域排水改善工程，並特指示水利局應加強相關因應設施加以防範。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

水利局指出，為改善中正路高速公路涵洞積水情形，已於112年1月於高速公路東側施作抽水井並調度2部移動式抽水機預布，目前高速公路西側正趕辦排水路改善工程，預計今年底完工，市府並已於7月先行啟用抽水機平台因應洪泛。

水利局指出，因近日雷陣雨常有短延時強降雨情形，8月再增布移動式抽水機1部，合計3部移動式抽水機，可於洪泛期間有效提升當地排洪效率，未來將配合高速公路側車道延伸，爭取一併施作雨水箱涵，徹底改善當地雨後易積水情形。（編輯：謝雅竹）1130816

#中正路
#台南市政府水利局
#永康區
#黃偉哲
#台南市
#積水
黃偉哲
台南六甲農機行大火5死 市府開設專戶代收捐款全國首批行駛國道示範型電動公車 台南18輛上路
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.122
更多編輯台推薦新聞：