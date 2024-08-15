全國首批行駛國道示範型電動公車 台南18輛上路

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（中央社記者張榮祥台南15日電）台南市政府爭取中央「示範型計畫」補助電動公車18輛新車上路，投入橘9等3條路線，往返市區、佳里區、麻豆區及嘉義高鐵站等地，也是全國首批行駛國道路線的示範型電動公車。

台南市政府交通局今天發布新聞稿指出，此次上路18輛電動公車是華德公司打造，經交通部「示範型計畫」審查核定補助，每輛車可獲交通部及環保署補助新台幣700萬元，補助總額1億2600萬元。

18輛電動公車由「漢程客運」營運，投入橘9、橘9-1麻豆區、佳里區至嘉義高鐵站、及橘13麻豆區至台南市區等，這3條是行駛國道1號重要路線。

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交通局表示，這批電動公車上路後，台南市已有113輛電動公車，電動公車比例提升至26%，無障礙公車比例上看75%；市府也輔導客運業者訂定長期、多年度補助計畫，加速爭取補助，將綠能車輛普及至全市。

台南市長黃偉哲說，市府配合國家「2030年市區公車全面電動化」政策，民國109年起不再補助業者購買柴油公車，這批電動公車上路後，台南市電動公車數量已超過全市公車總數1/4。（編輯：黃世雅）1130815