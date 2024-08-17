台東首屆茶藝競賽 選手泡出紅烏龍的特色和文化

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（中央社記者盧太城台東縣17日電）台東縣政府舉辦首屆紅烏龍茶藝競賽，10組茶藝師在茶席間展現出泡茶文化，泡出紅烏龍特有的蜜香、果香味。來自南投的茶藝師吳謙竺獲得優勝。

第一屆台東紅烏龍創新茶藝競賽，今天進入總決賽，有10組來自各地茶藝師不僅要泡出好茶，茶席間也要融入茶文化，舉手投足展現優雅的茶禮儀。

創新茶藝（泡茶）評比的項目包括茶席的布置、禮儀風範、泡茶技巧、茶湯表現、理念與知識介紹等。

經過整天競賽，結果出爐，優勝吳謙竺、優質獎陳質芬、優良高振軒、最佳茶湯獎王沛文、最佳茶席獎林筱諭、最佳茶侶獎林湘玟。

評審之一的農業部茶及飲料作物改良場東部分場長蕭建興表示，紅烏龍創新茶藝競賽展現紅烏龍適合冷泡和熱泡，這次參賽的茶藝師也都泡出紅烏龍的蜜香味、果香味和溫潤的特色。

台東縣長饒慶鈴表示，台東紅烏龍不僅在冷泡上走出一片天，也能夠在傳統茶席 （熱泡）上能夠有一片天地，非常感謝參賽的茶藝師。

台東紅烏龍大使民進黨籍立法委員陳瑩在場欣賞選手茶藝。她說，紅烏龍是台東的特色茶，過去台東都沒有舉辦過茶藝競賽，肯定這次台東縣政府舉辦全國的紅烏龍茶藝競賽，希望未來可以變成例行的賽事，且規模擴大。

她說，茶藝除了泡茶外，茶席、茶具、茶禮儀，甚至茶侶都是很重要，很多細節。除喝茶外，還可修身養性，放鬆心情，是整個藝術的結合。希望未來有更多這樣的比賽，讓更多人認識紅烏龍，也可以融入觀光。

今年32歲獲得優勝的吳謙竺，雖然來自南投，但她是台東鹿野鄉高台的第4代茶農，從小跟著父親到南投，學習茶藝已有10年。

她接受媒體聯訪表示，茶藝是很全面的文化，不會只著重在茶的口感上面。因此除了泡好的一杯茶要讓人喝進去身心感到放鬆外，茶藝師還需要很多努力，學習茶知識，使用什麼樣的器具，沖泡這泡茶的時間、水溫，茶量等，這些都是需要經驗、時間的堆疊，才能泡出一杯讓人感動的茶。（編輯：李亨山）1130817

台東縣政府17日舉辦首屆「台東紅烏龍創意茶藝競賽」，決賽現場10組選手精心布置茶席，帶來精彩茶藝展演，最終評選結果由茶藝師吳謙竺（中）榮獲優勝。中央社記者盧太城台東攝 113年8月17日