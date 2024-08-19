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彰縣母語繪本得獎畫冊姓名誤植 教育處回收更正

2024/8/19 18:36（8/19 18:46 更新）
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彰化縣政府教育處舉辦母語繪本製作比賽，比賽結果日前出爐，和群國中學生李昀蓁獲得客家語國中組優等獎，但作品製作成畫冊時，封底姓名卻誤植；縣府教育處指出，已回收20多本畫冊更正。（民進黨彰化縣議員賴清美提供）中央社記者吳哲豪傳真 113年8月19日
彰化縣政府教育處舉辦母語繪本製作比賽，比賽結果日前出爐，和群國中學生李昀蓁獲得客家語國中組優等獎，但作品製作成畫冊時，封底姓名卻誤植；縣府教育處指出，已回收20多本畫冊更正。（民進黨彰化縣議員賴清美提供）中央社記者吳哲豪傳真 113年8月19日
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（中央社記者吳哲豪彰化19日電）彰縣府教育處舉辦母語繪本製作比賽，有議員發現得獎專輯畫冊學生姓名有誤；縣府教育處指出，接獲通知後已回收20多本畫冊，修正後再發放給各校及得獎學生。

彰化縣教育處為鼓勵縣內國中小學各校學生，提高母語語言表達能力及繪本創作能力，舉辦台灣母語繪本製作比賽，參賽組別依學生年級分為國小低年級組、國小高年級組及國中組，另依語文種類分為閩南語、客家語及原住民族語。

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比賽結果日前出爐，彰化和群國中學生李昀蓁獲得國中組客家語組優等獎，不過作品製作成畫冊時，封底姓名卻誤植；民進黨彰化縣議員賴清美今天接受媒體聯訪時說，學生拿到畫冊時原本很開心，不過看到自己的畫作上面標的卻是別人姓名很難過，教育處發生這樣的錯誤太誇張。

縣府教育處人員告訴中央社記者，得獎專輯畫冊原本要送給縣內國中小學以及得獎學生，接獲通報後，會把已發給得獎學生的20多本畫冊收回更正。（編輯：郭諭儒）1130819

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